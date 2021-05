Evropski parlament potrdil odpoved razstave v Bruslju med slovenskim predsedovanjem EU

Bruselj/Ljubljana, 17. maja - V Evropskem parlamentu so potrdili odpoved razstave slovenskih umetniških del v Bruslju, ki bi bila na ogled v času predsedovanja Slovenije Svetu EU. Kot so zapisali, jih je o odpovedi razstave v petek obvestilo stalno predstavništvo Slovenije pri EU. Takšne občasne razstave so sicer pripravljali od leta 2011.