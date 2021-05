Slovenska veleposlanica pri ZN priredila sprejem za delegate EU v 5. odboru ZN

New York, 27. maja - Slovenska veleposlanica pri ZN Darja Bavdaž Kuret, ki ji junija poteče mandat, je priredila delovni sprejem za delegate in pogajalce EU v 5. odboru ZN. Namen dogodka je bilo druženje akterjev, ki sodelujejo v pogajanjih finančnega in administrativnega odbora ZN, katerega delo od začetka pandemije covida-19 poteka virtualno.