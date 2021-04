Veleposlanice pri ZN v USA Today opozorile na potrebo po enakopravnem okrevanju za koronavirusom

New York, 2. aprila - Skupina 49 veleposlanic pri ZN, med njimi tudi slovenska veleposlanica Darja Bavdaž Kuret, je v prispevku za časopis USA Today opozorila, da je pandemija novega koronavirusa ženske prizadela bolj kot moške in da je treba poskrbeti za spolno bolj uravnoteženo, enakopravno in vključujoče okrevanje po pandemiji.