Župančičeva nagrada za življenjsko delo gledališki ustvarjalki Meti Hočevar

Ljubljana, 26. maja - Znani so dobitniki Župančičevih nagrad za leto 2021, najvišjih priznanj Mestne občine Ljubljana (Mol) na področju umetnosti in kulture. Za življenjsko delo jo bo prejela arhitektka, scenografka in režiserka Meta Hočevar, za dveletno ustvarjanje pa koreografka Andreja Podrzavnik, umetnica Maja Smrekar in režiser Žiga Divjak. Podelitev bo 10. junija.