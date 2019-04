V Narodni galeriji scenografija kot prostor v prostoru

Ljubljana, 24. aprila - V Narodni galeriji bo drevi minister za kulturo Zoran Poznič odprl razstavo Prostor v prostoru; Scenografija na Slovenskem do leta 1991. Postavitev je plod sodelovanja Slovenskega gledališkega inštituta - Slogi in galerije ter skozi več kot 220 del prinaša nov pogled na zgodovino likovne umetnosti in zgodovino gledališča na slovenskih tleh.