37 dni do OI - Sushi, sashimi, yakitori, okonomiyaki in mochi

Ljubljana, 16. junija - Japonska kuhinja je ena najboljših in najbolj posebnih na svetu. Japonci so pri pripravi in predstavitvi jedi zelo originalni, uporabljajo veliko živil in proizvodov, ki jih druge svetovne kuhinje sploh ne poznajo, njihova kulinarika pa slovi tudi kot ena najbolj zdravih in uravnoteženih.

Ob omembi japonske kulinarike marsikdo najverjetneje takoj pomisli na sushi, po vsem svetu znano jed iz riža in surove ribe. A to še zdaleč ni vse, kar pripravljajo v deželi vzhajajočega sonca. Japonska kuhinja uporablja veliko sveže zelenjave, stročnic, žit alg, gob, rib in morskih sadežev, sezamovih semen, kalčkov ter zelišč kot na primer koriander, čili, mlade čebulice ali ingver.

Za razliko od rib in morskih sadežev Japonci mesa uporabljajo bolj malo. Mesni obroki so sestavljeni iz piščančjega, govejega, svinjskega ali telečjega mesa. Tudi olja, maščob in mlečnih izdelkov uporabljajo zelo malo, hrano pa tradicionalno začinjajo z raznovrstnimi sojinimi in riževimi proizvodi. Najbolj tradicionalna kombinacija za začinjanje je sestavljena iz dashija (jušna osnova iz suhe ribe in morskih alg), sojine omake, sakeja oziroma riževega vina, riževega kisa in sladkorja. Kot dodatek jedem z rezanci pa se tradicionalno uporablja omaka tsuyu, ki je mešanica dašija, sojine omake, riževega vina in sladkorja.

Poleg sushija, ki temelji na rižu z ribami ali surovimi morskimi sadeži, so najbolj znane japonske jedi še sashimi, jed je sestavljena iz majhnih kosov ribe ali morskih sadežev, narezanih na debelejše rezine kot carpaccio, ramen, ki je pripravljen z rezanci, ki se kuhajo v ribji juhi in sojini omaki (z dodatkom svinjine ter drobnjaka), ter okonomiyaki ali japonska pica.

Ta ima zelo malo ali nič skupnega z italijansko, je nekakšna tortilja, v kateri se na žaru mešajo in kuhajo različne sestavine, kot so zelenjava, morski sadeži ali meso. Veliko ljudi prisega tudi na tempuro, jed iz ocvrtih rib, morskih sadežev in zelenjave, takoyaki pa so koščki hobotnice v testu, spečene v posebni posodi, ki ustvari majhne kroglice. Mali kroglasti prigrizki so nato premazani s pikantno omako, majonezo in posuti z zeleno čebulo.

Meso je bilo do sredine 17. stoletja večinoma tabu tema. Zato Japonci posebnih originalnih mesnih jedi nimajo veliko, nekaj pa vseeno. Najbolj poseben je yakitori, piščanec na žaru, ki ga jejo vključno s srcem in jetri.

Mochi so tradicionalne sladice, narejene iz posebne vrste japonskega lepljivega riža imenovanega mochigome. Po japonski tradiciji simbolizirajo srečo in blaginjo. Prvotno so jih izdelovali le okrog japonskega novega leta, dandanes jih imajo na vsakem koraku preko celotnega leta. Polnijo jih s tropskimi sadeži, čokolado, črnim sezamom ali kostanjevo kremo.