V Indiji zaradi prihajajočega neurja evakuirali dva milijona ljudi

New Delhi, 25. maja - Na vzhodu Indije se danes pripravljajo na novo neurje, zaradi česar so evakuirali skoraj dva milijona ljudi. Ciklon Yaas z vetrovi do 165 kilometrov na uro bo zvezni državi Zahodna Bengalija in Odisha dosegel predvidoma v sredo opoldne, poroča francoska tiskovna agencija AFP.