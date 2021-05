V Indiji v silovitem neurju številne smrtne žrtve, 90 pogrešanih

New Delhi, 18. maja - Na zahodu Indije, ki ga je zajel silovit ciklon Tauktae, je v zadnjih dneh v divjanju neurja umrlo najmanj 38 ljudi. Od danes pogrešajo 90 ljudi, ki so bili na krovu ladje, ki so jo ob obali Mumbaija zajeli visoki valovi. Več sto tisoč ljudi je ostalo brez elektrike.