Pred svetovnim dnevom multiple skleroze nevrologi poudarjajo celostno obravnavo bolnikov

Ljubljana, 28. maja - Strokovnjaki so pred svetovnim dnevom multiple skleroze, ki bo v četrtek, poudarili pomembnost celostne obravnave bolnikov s to boleznijo. Ta pri nas še ni sistemsko urejena, so opozorili. Poudarili so tudi pomen zgodnjega diagnosticiranja in zdravljenja multiple skleroze, ki lahko pomembno vpliva na potek bolezni.