ZDA napovedale vizumske omejitve zoper odgovorne za konflikt v Tigrayju

Washington, 24. maja - ZDA so v nedeljo napovedale vizumske omejitve za etiopske in eritrejske predstavnike, ki spodkopavajo reševanje krize v etiopski pokrajini Tigray in spodbujajo šestmesečno vojno. Opozorile so, da vpleteni "niso sprejeli nobenih pomembnih ukrepov za končanje sovražnosti", poroča francoska tiskovna agencija AFP.