ZN opozarjajo na morebitne vojne zločine etiopskih in eritrejskih sil v Tigrayju

Ženeva, 4. marca - Visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice Michelle Bachelet je danes sporočila, da so v njenem uradu potrdili, da sta etiopska in eritrejska vojska storili resne kršitve mednarodnega prava v etiopski regiji Tigray, ki bi lahko predstavljale vojne zločine in zločine proti človeštvu.