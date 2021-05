Prenovljen čebelarski muzej v Radovljici odprl svoja vrata

Radovljica, 21. maja - Čebelarski muzej v Radovljici je v zadnjega pol leta dobil povsem novo podobo. Muzeji radovljiške občine so prenovili prostore muzeja in postavili novo stalno razstavo Živeti skupaj - O čebeli in človeku, ki so jo danes tudi uradno odprli. Predsednik republike Borut Pahor je kot slavnostni govornik ob tem poudaril pomen trajnostnega razvoja.