Prenovljen čebelarski muzej v Radovljici z novimi vsebinami

Radovljica, 20. maja - Čebelarski muzej v Radovljici je letošnji svetovni dan čebel pričakal v povsem novi podobi. Muzeji radovljiške občine so obnovili prostore muzeja v radovljiški graščini in postavili novo stalno razstavo, ki nosi naslov Živeti skupaj - O čebeli in človeku. Nova razstava, ki je zasnovana interaktivno, izpostavlja dodatne vsebine.