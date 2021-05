V razpravi na Brdu pri Kranju za vključujočo konferenco o prihodnosti Evrope

Brdo pri Kranju, 20. maja - Premier Janez Janša in predsednik republike Borut Pahor sta se v današnji uvodni razpravi konference o prihodnosti Evrope zavzela, da bi bila ta razprava čim bolj vključujoča. S tem so se strinjali tudi drugi nekateri drugi udeleženci današnje razprave na Brdu pri Kranju, ki so poudarili pomen pluralizma v uniji.