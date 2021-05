V Radovljici se odpira prva razstava bienala tekstilnih umetnosti BIEN

Radovljica, 20. maja - Ob mednarodnem dnevu čebel se drevi ob 18. uri v Šivčevi hiši in v mestnem jedru Radovljice odpira prvi del razstavnega programa bienala tekstilnih umetnosti BIEN 2021. Glavno odprtje bienala, ki bo potekal vse do 14. avgusta, bo sicer 26. maja, poleg Radovljice pa ga bosta gostila Kranj in Škofja Loka.