V Kranju na ogled sodobna kinetična keramika

Kranj, 23. aprila - Zavod Carnica danes med 16. in 20. uro v Layerjevi hiši, v Stolpu Škrlovec in na različnih drugih lokacijah v starem mestnem jedru Kranju odpira razstavo sodobne kinetične keramike. Ta predstavlja raznolik nabor postavitev v prostoru, ki jih gradi predvsem glina v gibanju. Razstava bo na ogled do 18. maja.