Vlada veteranom vojne za Slovenijo namenja spominske medalje

Ljubljana, 19. maja - Vlada je danes sprejela odlok o spominski medalji ob 30-letnici samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Ob okrogli obletnici razglasitve samostojnosti jo bodo prejeli vsi živi veterani vojne za Slovenijo, ki imajo izkaznico vojnega veterana ministrstva za delo, izjemoma pa tudi drugi posamezniki in organizacije, so sporočili iz Ukoma.