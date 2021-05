Primorske novice o medobčinski upravi v Istri (20. 5.)

Koper, 19. maja - Alenka Penjak v komentarju Povezani, kot da je Istra pokrajina piše o povezovanju istrskih občin v medobčinsko upravo. Biti povezan je danes ceneje, kot če delaš vse sam. Nekatere občine so se zato že povezale in imajo skupen inšpektorat in redarstvo, druge pa še pravno službo in notranjo revizijo. Službe tako povezujejo državno lokalno raven.