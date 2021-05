Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (19. 5.)

Ljubljana, 19. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da je zunanji minister Anže Logar kritike glede izobešanja izraelske zastave označil za neutemeljene. Poročale so tudi o tem, da je Slovenija odpovedala tradicionalno razstavo umetniških del v Evropsklem parlamentu ob slovenskem predsedovanju Svetu EU in o stanju epidemije v Sloveniji.