EU želi vodilno vlogo pri podpiranju partnerstev za raziskave in inovacije

Bruselj, 18. maja - Evropska komisija je danes sprejela sporočilo o globalnem pristopu k raziskavam in inovacijam, strategiji Evrope za mednarodno sodelovanje v spreminjajočem se svetu. EU želi s tem prevzeti vodilno vlogo pri podpiranju mednarodnih partnerstev na področju raziskav in inovacij ter zagotoviti inovativne rešitve za zelene, digitalne in zdrave družbe.