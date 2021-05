Evropska komisija s predlogom o obdavčitvi podjetij

Bruselj, 18. maja - Evropska komisija je danes predstavila predlog za obdavčitev podjetij, s čimer želi vzpostaviti učinkovit in pravičen sistem obdavčitve podjetij v EU. V njem je predstavila dolgoročno in kratkoročno vizijo za podporo okrevanju Evrope po pandemiji covida-19 in zagotovitev ustreznih javnih prihodkov v prihodnjih letih.