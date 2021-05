Simoniti v Bruslju o prioritetah slovenskega predsedovanja v kulturi

Bruselj, 18. maja - Minister za kulturo Vasko Simoniti je na današnjem zasedanju Sveta EU za izobraževanje, mladino, kulturo in šport v Bruslju predstavil prednostne naloge predsedovanja Slovenije Svetu EU na področju kulture, avdiovizualnih politik in medijev. "Naslovili bomo široko polje ustvarjalnosti, kulturnih pravic in dediščine," je napovedal.