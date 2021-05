ZDA v ponedeljek blokirale že tretji poskus izjave Varnostnega sveta ZN o Bližnjem vzhodu

New York, 18. maja - ZDA so v ponedeljek že tretjič v tednu dni blokirale osnutek izjave Varnostnega sveta Združenih narodov s pozivom h koncu spopadov med Izraelci in Palestinci. Zato bo danes potekalo že četrto izredno zasedanje Varnostnega sveta na isto temo od 10. maja, ko so izbruhnili spopadi.