Izraelci in Palestinci v Varnostnem svetu krivdo za nasilje valijo drug na drugega

New York, 16. maja - Predstavnika Izraela in Palestincev sta na izredni javni seji Varnostnega sveta ZN za izbruh in nadaljevanje zadnjega nasilja obtožila drugo stran. Izraelski veleposlanik Gilad Erdan je zatrdil, da je nasilje zakuhalo palestinsko gibanje Hamas, palestinski zunanji minister Rijad al Maliki pa je Izrael obtožil vojnih zločinov.