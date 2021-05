Izraelska letala sredi raketiranja iz Gaze vnovič nad poveljnike Hamasa

Gaza, 17. maja - Izraelska letala so ponoči znova izvedla množične napade na cilje na območju Gaze, od koder so proti izraelskim mestom poletele nove rakete. Izraelska vojska je sporočila, da je znova napadla hiše poveljnikov palestinskega gibanja Hamas. Navedla je še, da so ubili tudi enega od poveljnikov skupine Islamski džihad.