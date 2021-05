V več evropskih mestih protesti v podporo Palestincem

Pariz/Madrid/Berlin, 15. maja - Na tisoče protestnikov se je danes zbralo v več evropskih mestih, med drugim v Londonu, Madridu in Parizu, kjer so protestirali v podporo Palestincem in obeležili dan katastrofe. Med drugim so opozarjali, da to, kar se dogaja na območju Gaze, ni vojna, ampak genocid, poročajo tuje tiskovne agencije.