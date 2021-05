Večer o sindikatih (15. 5.)

Maribor, 14. maja - Urška Mlinarič v komentarju Sindikalne fronte piše o sindikatih, ki so začasno zapustili ekonomsko-socialni svet. Ta je bil ustanovljen z namenom, da bi bilo čim manj ulice in čim več dialoga, ki bi vodil do rešitev. Vsakič, ko je bil dialog prekinjen, se je zgodila ulica, saj so sindikati svojo moč najlaže demonstrirali z množičnostjo na cestah.