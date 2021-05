Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (14. 5.)

Ljubljana, 14. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o obisku predsednika republike Boruta Pahorja v Beogradu pri srbskem kolegu Aleksandru Vučiću in o vrhu procesa Brdo-Brioni, ki ga bo Pahor gostil v ponedeljek. Poročale so tudi, da je Slovenija izobesila izraelsko zastavo v znak solidarnosti z Izraelom in o lanski manjši proizvodnji prašičjega mesa.