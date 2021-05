V San Marinu bienale mladih umetnikov Mediterranea 19 s slovensko udeležbo

San Marino, 14. maja - Republika San Marino bo od 15. maja do 31. oktobra gostila bienale mladih evropskih in sredozemskih umetnikov Mediterranea 19. Na bienalu sodelujeta tudi slovenska ustvarjalca Gašper Kunšič in Vesna Liponik. Odprtje bienala, ki letos nosi naslov Šola voda/School of Waters, bo danes ob 17. uri.