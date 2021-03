Slovenska umetnika na bienalu mladih v San Marinu

San Marino, 21. marca - V Republiki San Marino bo od 15. maja do 31. oktobra prvič gostoval bienale mladih umetnikov Mediterranea. Bienale, ki ga organizira mreža BJCEM, bo v 19. izdaji na temo Šola voda predstavil dela več kot 70. umetnikov in umetnic iz 21 držav. Slovenijo bosta zastopala pesnica in aktivistka Vesna Liponik in vizualni umetnik Gašper Kunšič.