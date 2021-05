Poslanske skupine danes ponovno o rešitvah za prerazporeditev mest v delovnih telesih

Ljubljana, 14. maja - Poslanske skupine so danes začele posvet o predlogu SMC za nov razrez v delovnih telesih, nadaljevati ga utegnejo po seji DZ ali prihodnji teden. SMC poslancem NeP odstopa devet mest v delovnih telesih, na predlog pa sta se ostro odzvala vodja poslancev NeP in Levice Janja Sluga in Matej T. Vatovec. Na izražene pomisleke čakajo odgovor koalicije.