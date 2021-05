LMŠ: Obstrukcija sej ni naš umik

Ljubljana, 5. maja - Poslanci LMŠ so zaradi nerešenega vprašanja razdelitve mest v delovnih telesih danes začeli obstrukcijo in praviloma ne bodo sodelovali na sejah delovnih teles in plenarnih sejah. Ob tem poudarjajo, da obstrukcija ne pomeni umika LMŠ, pač pa pritisk, da začne državni zbor po dobrem mesecu končno spoštovati ustavo, poslovnik in parlamentarno prakso