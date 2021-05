Picassovo sliko na dražbi v New Yorku prodali za 103 milijone dolarjev

New York, 14. maja - Na newyorški dražbi avkcijske hiše Christie's so v četrtek za 103,4 milijona dolarjev prodali Picassovo sliko Ženska, ki sedi ob oknu (Marie-Therese). Sliko iz leta 1932 so prodali v 19 minutah za 90 milijonov dolarjev, cena pa se je ob obračunu stroškov in provizij povišala za dobrih 13 milijonov dolarjev, so povedali pri Christie's.