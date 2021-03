Mariborski mestni svetniki prikimali občinskemu programu varstva okolja

Maribor, 25. marca - Mariborski mestni svetniki so na današnji seji opravili prvo obravnavo novega občinskega programa varstva okolja. Mnogo več pomislekov so znova imeli glede upravljanja začasnih parkirišč in garažnih hiš, predvsem zato, ker naj bi bile te površine v prihodnje plačljive. Na koncu je tretjina glasovala proti, ostali pa za.