Javni kulturni in verski dogodki od danes dovoljeni ob polovični zasedenosti sedišč

Ljubljana, 14. maja - Z današnjem dnem so dovoljene kulturne prireditve v zaprtih javnih prostorih in na prostem. Organizatorji morajo zagotoviti sedišča, obiskovalce pa lahko sprejmejo do polovične zasedenosti sedišč. Udeležba je dopustna ob negativnem testu, cepljenju ali prebolelosti covida-19. Zadnje pa ni pogoj za verske dogodke, ki se prav tako sproščajo.