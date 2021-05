Nepovezani poslanci pozvali vlado k sproščanju ukrepov v kulturi

Ljubljana, 12. maja - Poslanska skupina nepovezanih poslancev je vlado tik pred današnjo sejo o epidemioloških ukrepih pozvala k sproščanju ukrepov na področju kulture. Iz medijev so izvedeli, da so v strokovni skupini za covid-19 že predlagali sproščanje ukrepov, a ti še niso znani. Kot so zapisali, vlada že ves čas pozablja na kulturo in zabavno industrijo.