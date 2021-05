Biden potrdil pravico Izraela do samoobrambe

Washington, 13. maja - Ameriški predsednik Joe Biden se je v sredo prvič odzval na zadnje nasilje med Izraelci in Palestinci, ki traja od petka in je najhujše od leta 2014. Biden je potrdil, da ima Izrael pravico do samoobrambe, vendar je v telefonskem pogovoru z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem opozoril tudi na potrebo po zaščiti civilistov.