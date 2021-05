Blinken na Bližnji vzhod pošilja svojega odposlanca

Washington/Moskva, 12. maja - Ameriški državni sekretar Antony Blinken je danes sporočil, da bo visoki diplomat zunanjega ministrstva ZDA, pristojen za izraelske in palestinske zadeve, Hady Amr takoj odpotoval na Bližnji vzhod in se srečal z izraelskimi in palestinskimi voditelji. V njegovem imenu in v imenu predsednika ZDA Joeja Bidna jih bo pozval k zmanjšanju napetosti.