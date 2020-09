EEA: Slaba kakovost okolja prispeva k 13 odstotkom smrti v EU

Bruselj, 8. septembra - Onesnaženje zraka in obremenitev s hrupom, učinki podnebnih sprememb, kot so vročinski vali, ter izpostavljenost nevarnim kemikalijam so pomembni vzroki za zdravstvene težave Evropejcev, izpostavlja Evropska agencija za okolje (EEA). Njena obsežna ocena zdravja in okolja je pokazala, da slaba kakovost okolja prispeva k 13 odstotkom smrti v EU.