Z mednarodnim projektom do nadaljnje revitalizacije kompleksa BPT v Tržiču

Tržič, 11. maja - Triletni mednarodni projekt trAILs - transformacija alpskih industrijskih krajin se bliža koncu. V Tržiču so danes pripravili zaključni regionalni dogodek, na katerem so ugotavljali, ali je regeneracija industrijskih območij problem ali priložnost. Odprli so tudi razstavo z rezultati projekta in idejami razvoja Tržiča in kompleksa BPT.