Tržiška občina s pomočjo ankete pripravlja nov razvojni načrt

Tržič, 27. marca - Na Občini Tržič pripravljajo razvojni načrt do leta 2030, ki bo določil smer razvoja občine za naslednjih deset let. Ker želijo pri pripravi načrta v čim večji meri upoštevati mnenja, ideje in predloge občanov vseh generacij, jih te dni vabijo k sodelovanju v anketi o razvoju občine.