Hrvaško novinarsko društvo in sindikat izrazila solidarnost s STA

Zagreb, 11. maja - Hrvaško novinarsko društvo (HND) in Sindikat novinarjev Hrvaške (SNH) sta izrazila solidarnost z novinarji v Sloveniji, v kateri je, kot so zapisali, javna in neodvisna tiskovna agencija STA izpostavljena naraščajočim političnim in finančnim pritiskom. Izrazili so tudi zaskrbljenost zaradi razmer, v katerih je STA prisiljena zbirati donacije.