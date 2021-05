Podporo STA izrazili tudi v Sindikatu policistov Slovenije

Ljubljana, 4. maja - Solidarnost in podporo Sindikatu novinarjev Slovenije in zaposlenim na STA pri njihovih prizadevanjih za rešitev socialnih in eksistenčnih pravic so izrazili tudi v Sindikatu policistov Slovenije. Kot so zapisali v pismu podpore, ne želijo soditi o krivdi za nastalo situacijo, vendar posledic ne smejo nositi zaposleni in njihove družine.