Delo pravosodnih policistov na ministrstvu ocenjujejo kot zahtevno in družbeno pomembno

Ljubljana, 11. maja - Na pravosodnem ministrstvu so se odzvali na ponedeljkov dogodek v zaporu na Dobu pri Mirni, v katerem sta bila med uradnim postopkom poškodovana dva pravosodna policista. Dogodek je po navedbah ministrstva opomnil, kako zahtevno in družbeno pomembno je delo in poslanstvo pravosodnih policistov v zaporih.