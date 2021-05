V zaporu na Dobu med postopkom pri enem od obsojencev poškodovana pravosodna policista

Dob, 10. maja - V zaporu na Dobu pri Mirni sta bila med uradnim postopkom, ki so ga pri enem od obsojencev izvedli zaradi suma, da skriva prepovedane predmete, danes dopoldne poškodovana dva pravosodna policista. Poškodbe so jima oskrbeli v zdravstveni ustanovi, bolnišnično zdravljenje pa ni potrebno. Obsojenca so že premestili v drug zavod.