Ameriška FDA odobrila cepivo proti koronavirusu za stare od 12 do 15 let

Washington, 11. maja - Ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) je v ponedeljek odobrila izredno uporabo cepiva podjetij Pfizer in BioNTech proti novemu covidu-19 tudi za najstnike, stare od 12 do 15 let. Gre za prvo cepivo v ZDA, ki je dovoljeno za to starostno skupino. Cepivo bi lahko za mlajše kmalu odobrili tudi v Evropski uniji.