Pfizer in BioNTech v ZDA zaprosila za trajno dovoljenje za uporabo cepiva proti covidu-19

Washington, 7. maja - Ameriški Pfizer in nemški BioNTech sta ameriško Upravo za hrano in zdravila (FDA) zaprosila za trajno dovoljenje za uporabo njunega cepiva proti novemu koronavirusu pri osebah, starejših od 16 let. FDA je v ZDA izdala le izredna dovoljenja za cepiva omenjenih podjetij ter Moderne in Johnson & Johnson.