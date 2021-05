Sviz šolsko ministrico pozval k izplačilu dodatkov za delo v rizičnih razmerah

Ljubljana, 10. maja - V sindikatu Sviz so v petek pozvali ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec k zagotovitvi izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah za zaposlene v dejavnosti vzgoje in izobraževanja. Hkrati so od nje zahtevali tudi javno pojasnilo, zakaj pri izplačilih prihaja do zamud, so sporočili iz Sviza.