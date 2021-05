Sviz: Dialoga s šolsko oblastjo še nikoli manj

Ljubljana, 6. maja - Zavajajoče trditve, ki jih je ministrica za izobraževanje Simona Kustec lahkotno izrekla ob začetku zbiranja podpisov k pozivu za njen odstop, so ena od stalnic pri njenem delu in eden od razlogov, da se je Sviz za ta poziv odločil, so danes sporočili iz Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz).