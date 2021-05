Večer o zniževanju davkov (10. 5.)

Ljubljana, 10. maja - Darja Kocbek v komentarju Drago darilo piše o zniževanju davkov. Izpostavlja, da zadolževanje sčasoma pripelje do varčevalnih ukrepov, saj je dolg treba vrniti, in to z obrestmi, Slovenija pa je med državami, ki se nadpovprečno zadolžujejo, zato je zelo verjetno, da bodo Slovenci posledice tega občutili še dolgo po koncu koronske krize.